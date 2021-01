Nel quinto anniversario della morte di David Bowie abbiamo chiesto a molti artisti italiani di realizzare, appositamente per Rockol, una loro cover di una canzone del repertorio dell'artista britannico.

Ecco l'ultiimo gruppo.

57 David Bowie Tribute Day: Davide "Billa" Brambilla e Jacopo Ventura in "Time"

58 David Bowie Tribute Day: Gobbi in "Changes"

59 David Bowie Tribute Day: Fabio KoRyu Calabrò in "Space oddity"

60 David Bowie Tribute Day: Ivan Cattaneo in "Heroes"

61 David Bowie Tribute Day: Jack Jaselli in "The man who sold the world"

62 David Bowie Tribute Day: Jet Set Roger in "Amsterdam"

63 David Bowie Tribute Day: i Duel (Manzini-Popoli) in "Moss garden"

64 David Bowie Tribute Day: Alessandro Grazian in "Where are we now"

65 David Bowie Tribute Day: Silvia Nair in "Lady Grinning Soul"

66 David Bowie Tribute Day: Aua in "Kooks"

67 David Bowie Tribute Day: LeLe Battista in "Strangers when we meet"

68 David Bowie Tribute Day: Alessandro Raina in "Where are we now"

69 David Bowie Tribute Day: Francesco Ferrari in "Life on Mars?"

70 David Bowie Tribute Day: Mario Biondi in "Loving the alien"

71 (bonus track) David Bowie Tribute Day: Maurizio Marsico in "Satellite of love"

