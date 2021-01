David Bowie Tribute Day: Mario Biondi in "Loving the alien" per Rockol

Mario Biondi partecipa al David Bowie Tribute Day allestito da Rockol oggi 10 gennaio 2021, nel quinto anniversario della morte dell'artista, con una sua cover di "Loving the alien".

Ascoltando per la prima volta in radio "This is what you are", nel 2006, ci si sarebbe immaginati un robusto cantante afro-americano di mezza età. Invece Mario Biondi, nativo di Catania, aveva allora trentacinque anni e la pelle bianca. A trarre in inganno era la sua voce calda e pastosa, affinata in tanti anni di live, che rendeva inevitabili i paragoni con Teddy

Pendergrass, Isaac Hayes e Barry White, tre delle più belle voci black di sempre. Il brano era stato lanciato già nel 2004

non a nome Mario Biondi, ma con lo pseudonimo di Was-A-Bee. "This is what you are" faceva da traino a "Handful of soul",

realizzato insieme a The High Five Quintet, cocktail di rhythm & blues, soul, swing e jazz, in cui si alternano brani originali e cover del repertorio soul americano meno inflazionato.

Nel 2007 esce "I love you more", un doppio cd live con le canzoni di "Handful of soul" più altre come "Just the way you are" nella versione di Barry White e "Close to yo"u di Burt Bacharach.

Con quest’ultimo si crea un feeling professionale, tanto che il leggendario compositore americano scrive apposta per Biondi "Something that was beautiful", una ballad che diventa uno dei pezzi forti di "If", il suo secondo album, che vede la luce alla fine del 2009. L’album conferma che Biondi è una delle realtà più interessanti del panorama nazionale; Claudio Baglioni in "Juke box" e Renato Zero in "Non smetterei più" si avvalgono.

dell’inconfondibile voce baritonale del crooner siciliano.

"Due" è un innovativo “talent album” pubblicato nel 2011, in cui la voce di Biondi si incontra con quelle di alcuni giovani artisti di talento, più o meno noti: venti brani, di cui tredici inediti composti dagli stessi artisti coinvolti nel progetto e sette cover, tra cui "My girl" dei Temptations. L’album della definitiva consacrazione a livello internazionale è "Sun", del 2013, il primo pubblicato da una major, per il quale Mario chiama a raccolta una all star di artisti come Al Jarreau, James Taylor Quartet, Omar, Leon Ware e Chaka Khan. Lo stesso anno, dopo un concerto-evento alla Royal Albert Hall di Londra, vede la luce "Mario Christmas", originale disco natalizio con due brani inediti e sorprendenti riletture di "Last Christmas", "Driving home for Christmas" e "Let it snow".

"Beyond", del 2015, è una dichiarazione programmatica del desiderio di Mario Biondi di sparigliare le carte e di presentarsi con un nuovo sound: è un album tutto da ballare, dove troviamo molto funky, un paio di brani pop-dance e perfino uno reggae. Nel 2016 il crooner catanese pubblica il suo primo greatest hits, intitolato "Best of Soul", con il meglio di 10 anni di attività in due cd a cui si aggiungono 7 brani inediti. Le sonorità brasiliane sono il fulcro tematico di "Brasil", registrato e prodotto nel 2018 in un anno di lavoro a Rio de Janeiro da Mario Caldato e Kassin, nel quale Mario canta in quattro lingue: portoghese, inglese, francese e italiano. Nell’album spicca la ballad "Rivederti", presentata al Festival di Sanremo 2018.

I recenti "I wanna be free" con i Quintorigo e "Sunny Days" con Cleveland Jones sono due singoli che mostrano la costante ricerca sonora di Biondi.

Nel 2020, anno nefasto per il mondo della musica e dello spettacolo, Mario ha dovuto rinunciare a parecchie date programmate in Italia e all’estero, che saranno recuperate nel 2021. La situazione di emergenza però non gli ha impedito di lavorare a diversi progetti. In primis ha completato le registrazioni del nuovo album, in uscita nel 2021. A giugno ha pubblicato l’EP digitale “Paradise Alternative Productions”, contenente 3 differenti versioni di "Paradise", brano che sarà contenuto nel nuovo disco, progetto che in occasione del Record Store Day / Black Friday è stato stampato in una speciale edizione in vinile con ulteriori remix non disponibili in digitale. L’8 dicembre 2020 Mario ha pubblicato il singolo natalizio “This Is Christmas Time”, nuova versione del suo classico "This Is What You Are" con testo riadattato assieme a Nick The Nightfly e musica incisa nuovamente in studio assieme alla sua band. Il nuovo album “Dare” è in uscita il 29 gennaio 2021.