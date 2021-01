David Bowie Tribute Day: Jet Set Roger in "Amsterdam" per Rockol

Jet Set Roger partecipa al David Bowie Tribute Day allestito da Rockol oggi 10 gennaio 2021, nel quinto anniversario della morte dell'artista, con una sua cover di "Amsterdam".

Jet Set Roger, alias Roger Rossini, è nato a Londra nel 1973. Trasferitosi a Brescia ha conseguito il diploma di quinto anno di pianoforte presso il Conservatorio “Luca Marenzio”,

studiando con Anita Porrini, ex alunna di Arturo Benedetti Michelangeli. Presa la decisione di interrompere gli studi classici si è dedicato all’attività di cantautore, pubblicando vari dischi nell'arco di una carriera più che ventennale. Ha tenuto centinaia di concerti, partecipando anche a diversi festival di rilievo (Italia Wave, MEI, Tora Tora, Festa di Radio Onda d’Urto), ed ha collaborato con decine di artisti sia nazionali che internazionali (Omar Pedrini, Andrea Chimenti, Andy Fumagalli dei Bluvertigo, Andy Rourke degli Smiths e Marco Pirroni di Adam & the Ants, solo per citarne alcuni).



In anni recenti Jet Set Roger si è avvicinato sempre di più al mondo della narrativa, realizzando reading musicali con scrittori come Marco Peano e Nadia Busato, e collaborando a più riprese con il collettivo Wu Ming, per il quale ha composto canzoni e concerti a tema. Nel dicembre del 2016 ha pubblicato “Lovecraft nel Polesine”, ambizioso concept album di ambientazione letteraria; al disco è allegato un fumetto dell’autore serbo Aleksandar Zograf, inventore del graphic journalism e storica firma della rivista “Internazionale”.



E' della primavera del 2020 il suo ultimo concept-album a fumetti “Un rifugio per la notte” (qui la recensione di Rockol), basato su un racconto di Robert Louis Stevenson e di nuovo realizzato in collaborazione con Aleksandar Zograf.

Il video pubblicato in questa pagina da Rockol è stato girato da Moira Dalla Fiore.

Discografia (compilation escluse):

La vita sociale (Snowdonia/Audioglobe 2007)

It's Christmas in the Jet Set (Casa Molloy - Snowdonia / Audioglobe 2008)

The great lost Glam Rock album - EP (Kandinsky Records 2009)

Piccoli uomini crescono (Kandinsky Records/Audioglobe 2010)

In compagnia degli umani (Kandinsky Records/Audioglobe 2012)

Lovecraft nel Polesine (Snowdonia / Audioglobe 2016)

Un rifugio per la notte (Snowdonia / Audioglobe 2020)