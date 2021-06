Scopri gli artisti in tour nella tua città con la sezione di Rockol dedicata ai concerti in Italia. Qui potrai trovare tutte le informazioni che cerchi per poter ascoltare dal vivo i tuoi interpreti preferiti e assistere ai loro spettacoli. Consulta il calendario degli eventi per sapere giorno per giorno gli artisti che si esibiranno nella tua zona, per conoscere i prezzi dei biglietti, dove poterli acquistare, gli orari, le location e tutte le altre date dei concerti dei cantanti o gruppi musicali che più ti interessano. Per gli amanti della musica più esigenti, Rockol ha inoltre selezionato i Tour della Settimana e i Top Tour assolutamente da non perdere. Scopri subito chi si esibirà questa sera nella tua città e tieniti aggiornato su tutti i concerti in programmazione in Italia.