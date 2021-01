David Bowie Tribute Day: Silvia Nair in "Lady Grinning Soul" per Rockol

Silvia Nair partecipa al David Bowie Tribute Day allestito da Rockol oggi 10 gennaio 2021, nel quinto anniversario della morte dell'artista, con una sua cover di "Lady Grinning Soul".

Silvia Nair è cantante, performer, pianista, autrice e compositrice delle canzoni che interpreta e di colonne sonore per il cinema.

Dopo aver conseguito la laurea in Giurisprudenza e intrapreso la carriera notarile, decide di abbandonarla per dedicarsi interamente alla musica.

Nel corso della sua carriera ha pubblicato tre album.

Il primo, “Sunrise" (2005) è uscito in Asia (Giappone, Korea, Taiwan, Hong Kong, Far East Asiatico), e successivamente in Italia e Benelux, anticipato da “Shine on now”, per ben tre anni colonna sonora di un noto spot tv.

Il secondo album “Ithaca" è uscito nel 2011 in Italia e Benelux, seguito da un tour voce-pianoforte.

In ottobre 2020 è uscito “Luci e ombre”, il terzo album di inediti, anticipato dai singoli “Ho visto un sogno” / “Show me”(versione inglese), “L’ombra sul cammino” e nel periodo natalizio dal singolo “Mi troverai sempre qui”, duetto con Vittorio Grigolo con la partecipazione del violinista David Garrett. L’album vanta la produzione di Franck van der Heijden e Michael La Grouw ed è stato registrato negli storici Wisseloord Studios di Hilversum e ad Amsterdam.

Silvia Nair si è esibita in Italia ed in vari paesi d'Europa con grandi orchestre sinfoniche, dirette da maestri quali Salvatore Accardo, Karl Martin, Marco Boni, Hubert Stuppner e vari altri. Ha tenuto concerti in teatri importanti, in location prestigiose tra cui siti patrimonio Unesco. Vanta prestigiose collaborazioni con artisti quali Franco Battiato (opening act tour 2004), Lucio Dalla (duetto Valle dei Templi di Agrigento), Ron (Musicultura Festival di Macerata), Claudio Baglioni (O’Scià a Lampedusa). Ha cantato in Brasile per il popolo de L’Arsenal da Esperanca e per l'ex Presidente Lula, in Giordania per la famiglia reale e per il Parlamento Italiano insieme ad Andrea Bocelli, in occasione di un evento benefico. Si è esibita più volte in Vaticano, cantando per Papa Giovanni Paolo II e Papa Benedetto XVI.

Per il cinema ha realizzato le musiche del film “La direzione del tempo” di Vincenzo Stango e del docufilm “Questo è mio fratello” di Marco Leopardi, presentato alla Festa del Cinema di Roma 2018, entrambi co-prodotti da Rai Cinema; del docufilm “Il triangolo della morte - I mostri di Firenze” dell’americana Andrea Vogt trasmesso su Sky e La7; del film “El numero nueve - Gabriel Batistuta” di Pablo Benedetti presentato alla Festa del Cinema di Roma 2019, con la title track ‘Freedom’ divenuta singolo; la colonna sonora del film-thriller psicologico ‘Anja - Real Love girl’ Di Benedetti-Martini.