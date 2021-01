27 David Bowie Tribute Day: Federico Poggipollini in "It ain't easy"

26 David Bowie Tribute Day: Porfirio Rubirosa & His Band in "Lazarus"

23 David Bowie Tribute Day: Maurizio Marsico & Fra Massa in "The laughing gnome"

22 David Bowie Tribute Day: Davide Toffolo in "This is not America"

17 David Bowie Tribute Day: Saturnino in "Life on Mars?"

Dall'archivio di Rockol - La storia di "The rise and fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars" di David Bowie