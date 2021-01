David Bowie Tribute Day: Giorgio Li Calzi in "Heroes" per Rockol

Giorgio Li Calzi è compositore, trombettista e produttore musicale, promotore culturale (CHAMOISic e Torino Jazz Festival), regista di allestimenti performativi. Ha prodotto jingles (Fiat, Birra Moretti), composto musiche per teatro e danza, suonato con musicisti come Wolfgang Flür (Kraftwerk), Lenine, Jon Balke, Marconi Union, e durante il lockdown del 2020 ha registrato con Arto Lindsay, Thomas Feiner, Frank Bretschneider, Stefan Németh (Radian, Innode) e la poetessa Chandra Livia Candiani. I suoi ultimi album sono: "ITALIANI" (2013) con Gian Luigi Carlone (Banda Osiris) e Johnson Righeira, "Solaris" (2017) con il violoncellista Manuel Zigante, "Music for writers” (2017), prodotto dal Salone Internazionale del Libro di Torino, con le voci degli scrittori Andrea Bajani, Massimo Carlotto, Giuseppe Culicchia, Fabio Geda, Tiziano Scarpa. Nel 2019 porta in scena la regia dello spettacolo "Medea", ideato per il Balletto Teatro di Torino e Rivolimusica.

