Davide Toffolo dei Tre Allegri Ragazzi Morti partecipa al David Bowie Tribute Day allestito da Rockol oggi 10 gennaio 2021, nel quinto anniversario della morte dell'artista, con una sua cover di "This is not America".

David Bowie, il quinto anniversario della morte: leggi lo speciale.

David Bowie, il quinto anniversario della morte: tutte le cover realizzate per il Tribute Day di Rockol da artisti italiani



Il 10 gennaio 2020 Radio Rock ha presentato ‘Heroes’, una serata tributo a David Bowie al Monk di Roma. Tra gli ospiti c’era anche Davide Toffolo dei Tre Allegri Ragazzi Morti per qualche canzone chitarra e voce. Davide cerca sempre di cantare in italiano e ha quindi colto l’occasione per tradurre/adattare alla nostra lingua le canzoni di Bowie che aveva deciso di suonare. Per prepararsi all’esibizione ha registrato dei provini casalinghi al computer, "This Is Not America" è uno di questi. Lo pubblichiamo per gentile concessione di Davide Toffolo e di La Tempesta Dischi.