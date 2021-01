Nel quinto anniversario della morte di David Bowie abbiamo chiesto a molti artisti italiani di realizzare, appositamente per Rockol, una loro cover di una canzone del repertorio dell'artista britannico.

Eccone un terzo gruppo.

29 David Bowie Tribute Day: Riccardo Onori feat. Sabina Sciubba in "Where are we now"

30 David Bowie Tribute Day: Dardust in "Heroes"

31 David Bowie Tribute Day: Jet Set Roger in "Alabama song"

32 David Bowie Tribute Day: Luca e Brando Madonia in "Let's dance"

33 David Bowie Tribute Day: Andy (Bluvertigo) in "Space Oddity"

34 David Bowie Tribute Day: Serena Ganci in "Lazarus"

35 David Bowie Tribute Day: i Duel (Manzini-Popoli) in "Warszawa"

36 David Bowie Tribute Day: Andrea Chimenti in "The man who sold the world"

37 David Bowie Tribute Day: Maurizio Marsico/Monofonic Orchestra in "Word on a wing"

38 David Bowie Tribute Day: Jack Jaselli in "Space Oddity"

39 David Bowie Tribute Day: Giulio Casale in "Letter to Hermione"

40 David Bowie Tribute Day: Anna Renè in "Sweet thing"

41 David Bowie Tribute Day: L'Aura in "Life on Mars?"

42 David Bowie Tribute Day: i John Qualcosa in "Ragazzo solo ragazza sola"

