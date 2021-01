David Bowie Tribute Day: Luca e Brando Madonia in "Let's dance" per Rockol

Del 2003 è il mini CD "5 minuti e poi" liberamente ispirato alla colonna sonora del film "Perduto amor" di Franco Battiato; il disco include l'inedito "La strada" ed un brano dei Denovo, "Buon umore". Fa seguito nel 2004 la raccolta “L'essenziale”. Nel 2006 esce il nuovo album di canzoni inedite, “Vulnerabile”, che include un duetto con Franco Battiato nel brano “Quello che non so di te”. Nel 2008 arriva “Parole contro parole”, registrato in presa diretta, che contiene 17 canzoni tra cui due inediti (la title-track e il singolo “Vento dell’età”, in duetto con Carmen Consoli) e brani di repertorio ri-arrangiati e reinterpretati, oltre alle cover di “Blackbird” e “Summer on a solitary beach”.

