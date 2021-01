David Bowie Tribute Day: Serena Ganci in "Lazarus" per Rockol

Serena Ganci partecipa al David Bowie Tribute Day allestito da Rockol oggi 10 gennaio 2021, nel quinto anniversario della morte dell'artista, con una sua cover di "Lazarus".

David Bowie, il quinto anniversario della morte: leggi lo speciale.

David Bowie, il quinto anniversario della morte: tutte le cover realizzate per il Tribute Day di Rockol da artisti italiani

Cantante, musicista e performer. Comincia i suoi studi di musica classica al conservatorio di Palermo e ottiene un

dottorato di ricerca in musicologia in Francia dove si diploma in canto jazz al conservatorio del 13eme arrondissement di Parigi, dove costruisce la sua formazione e la sua identità artistica.

Nei 7 anni francesi collabora con la scena jazz parigina: Aldo Romano, Nicola Stilo, Laurent de Olivera e realizza il suo primo disco “Scirocco” distribuito in Italia da Family Affair.

Nel 2010 rientra in Italia e vince il primo premio assoluto per la canzone d'autore “Musicultura” e il premio AFI come miglior progetto discografico. Per l'etichetta MaFi realizza due dischi con il progetto Iotatola, esibendosi nei palchi più importanti della scena indipendente italiana ed è ospite al Premio Tenco.



A partire del 2013 comincia la sua collaborazione con la regista Emma Dante, diventando autrice delle musiche di diverse opere teatrali nonché performer e musicista di scena, si esibisce così nei teatri più importanti d'Italia (Teatro Argentina, Bellini di Napoli, Olimpico di Vicenza, Teatro Greco di Siracusa, Scavi di Pompei, Teatro India, Franco Parenti, Carignano di Torino...)

Negli stessi anni comincia a lavorare come autrice di musiche per il cinema: “Tutta colpa di Freud” di Paolo Genovese, “L'indomptée” di Caroline Deruas, “Welcome Palermo” de i Masbedo (Nastri d'Argento 2020) e “Le sorelle Macaluso” di Emma



Dante (Festival di Venezia 2020).



Oggi Serena vive a Palermo insegna canto all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio D'Amico, continua a lavorare al fianco di Emma Dante e ha realizzato un nuovo lavoro discografico, “Non ti amerò per sempre”