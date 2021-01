David Bowie Tribute Day: Anna Renè in "Sweet thing" per Rockol

Anna Renè partecipa al David Bowie Tribute Day allestito da Rockol oggi 10 gennaio 2021, nel quinto anniversario della morte dell'artista, con una sua cover di "Sweet thing".

Anna Renè è nata a Bari il 22 settembre, primo giorno d'autunno del 1992, e vive a Polignano a Mare. Canta da sempre e scrive canzoni da più e meno 6 anni.

Nel 2012 collabora con i Subway Sound, beatmakers dalle frequenze elettro ambient/trip-hop realizzando il brano "Se ci fosse". Dal 2013 al 2018 partecipa alle selezioni di Area Sanremo riuscendo ad arrivare in finale. Presenta: "Autunno", "1992 Apprendista con esperienza", "E adesso?", "Maniglione antipanico" e "Binario 9 e ¾", brano strettamente autobiografico ma ispirato a varie pellicole cinematografiche come “Sono pazzo di Iris Blond” di Carlo Verdone, o alla vita sentimentale di grandi artiste come Amy Winehouse.

Con quest’ultimo brano nel 2018 arriva fra i vincitori. Successivamente viene selezionata tra gli otto finalisti del talent per autori di canzoni “Genova Per Voi”.

Si esibisce in un live unpplugged voce e chitarra, insieme a Gianni Colonna, con un repertorio misto di cover e brani propri, e apre i concerti di Fabrizio Moro e Mauro Ermanno Giovanardi.

Attialmente sta lavorando alla produzione di nuovi brani con I FLY, producer piemontese.