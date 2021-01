David Bowie Tribute Day: Andrea Chimenti in "The man who sold the world" per Rockol

Andrea Chimenti partecipa al David Bowie Tribute Day allestito da Rockol oggi 10 gennaio 2021, nel quinto anniversario della morte dell'artista, con una sua cover di "The man who sold the world".

David Bowie, il quinto anniversario della morte: leggi lo speciale.

David Bowie, il quinto anniversario della morte: tutte le cover realizzate per il Tribute Day di Rockol da artisti italiani



Dal 1983 al 1989 Andrea Chimenti è il cantante dei Moda, uno dei gruppi capostipiti del rock italiano. Con i Moda realizza tre album per l'etichetta I.R.A. prodotti da Alberto Pirelli. Nel 1990 inizia la sua carriera solista. Sono usciti fino ad oggi numerosi album più svariate compilation e collaborazioni tra cui ricordiamo quella con Mick Ronson (chitarrista e produttore di David Bowie, Lou Reed, Bob Dylan…) David Sylvian, Steve Jansen, Mick Karn, Gianni Maroccolo, Piero Pelù, Federico Fiumani (Diaframma), Giancarlo Onorato, Rita Marcotulli, YoYo Mundi, Patrizia Laquidara, Sycamore Age, Stefano Panunzi, Nicola Alesini, Nosound, Moon Garden, Corde Oblique.

Nel teatro e cinema lavora come attore e realizza colonne sonore, installazioni e sonorizzazioni di mostre d’arte. Mette in musica testi di Ungaretti, Pessoa, brani tratti dal Qohelet e Cantico dei Cantici. Collabora con i registi Carlo Verdone, Fernando Maraghini e Maria Erica Pacileo, Massimo Luconi, Riccardo Sottili, Gaia Bonsignore e Roberto D’Ippolito. Per il Ministero della Cultura Francese lavora con la compagnia di danza Silenda (Normandia).



Lavora con Culturanuova realizzando la regia di numerose installazioni visive e sonore per l’inaugurazione di grandi restauri (tra cui Giorgio Vasari, Piero della Francesca, Leonardo da Vinci, Beato Angelico, Correggio.)

Scrive numerosi racconti e il suo primo romanzo “Yuri” esce nel 2014 per la casa editrice Zona.

Nel 2020 esce L’Organista di Mainz, una raccolta di 5 racconti con allegato l’audiolibro.

Nel 2021 è prevista l’uscita del nuovo album.

Discografia:

Moda: CATALOGUE ISSUE (I.R.A., 1985)

Moda: BANDIERA (I.R.A.,1986)

Moda: CANTO PAGANO (I.R.A.,1987)

Moda: SENZA RUMORE (I.R.A.,1989)

LA MASCHERA DEL CORVO NERO E ALTRE STORIE (CGD, 1992)

L'ALBERO PAZZO (CPI, 1996)

QOHELET (CPI/MErcury, 1997) con Fernando Maraghini

CANTICO DEI CANTICI (CPI/Mercury, 1998) con Anita Laurenzi

IL PORTO SEPOLTO (Andrea Chimenti canta Ungaretti) (Santeria Records, 2002)

VIETATO MORIRE (Santeria Records, 2004)

CONCERTO 1998 (Santeria Records, 2004)

CHIMENTIDANZASILENDA Santeria Records, 2008) Compilation

TEMPESTA DI FIORI (Santeria Records/Soffici Dischi, 2010)

YURI (Santeria Records/Soffici Dischi) 2015

ANDREA CHIMENTI CANTA DAVID BOWIE (Contempo, 2017)