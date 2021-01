David Bowie Tribute Day: Giulio Casale in "Letter to Hermione" per Rockol

Negli anni successivi sviluppa un percorso artistico che si snoda su diversi fronti (scrittore, attore, musicista) e lo porta a ricevere prestigiosi riconoscimenti. Come solista ha pubblicato tre album di inediti “Sullo zero” (2002), “In fondo al blu” (2005), “Dalla parte del torto” (2012) e “Inexorable” (2019). Nel 2020 ha pubblicato in edizione limitata l’album dal vivo “bootleg #3”.

