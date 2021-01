David Bowie Tribute Day: i Duel (Manzini-Popoli) in "Warszawa" per Rockol

Roberto Manzini - sax baritono, clarinetto, Logic in V-2 Schneider Tiziano Popoli – pianoforte, Korg MS10+50, Farfisa Professional 110, Sequencial Multitrak, Gem Rodeo 49, Casiotone MT-65, Casio SK-5 Grazie ad Arturo Popoli – orecchio critico. Trascrizioni e arrangiamenti by Duel.

Dall'archivio di Rockol - La storia di "The rise and fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars" di David Bowie