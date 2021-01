Nel quinto anniversario della morte di David Bowie abbiamo chiesto a molti artisti italiani di realizzare, appositamente per Rockol, una loro cover di una canzone del repertorio dell'artista britannico.

Eccone un quarto gruppo.

43 David Bowie Tribute Day: Jack Jaselli in "Heroes"

44 David Bowie Tribute Day: Jet Set Roger in "Oh! You Pretty Things"

45 David Bowie Tribute Day: Roberto Cacciapaglia in "Starman"

46 David Bowie Tribute Day: Marianne Mirage in "Space Oddity"

47 David Bowie Tribute Day: i Duel (Manzini-Popoli) in "The secret life of Arabia"

48 David Bowie Tribute Day: Roberto Colombo in "Let's dance"

49 David Bowie Tribute Day: Maurizio Marsico & the Finders in "Lazarus"

50 David Bowie Tribute Day: Flavio Ferri (Delta V) in "We are the dead"

51 David Bowie Tribute Day: Carlo Guaitoli in "Life on Mars?"

52 David Bowie Tribute Day: Davide Ferrario in "Lazarus"

53 David Bowie Tribute Day: i Miscellanea Beat in "The man who sold the world"

54 David Bowie Tribute Day: Fabio Cinti in "Where are we now"

55 David Bowie Tribute Day: Marco Remondini in "Space Oddity" / "Starman"

56 David Bowie Tribute Day: Stefano Medioli "McEndoz" in "Slip away"

