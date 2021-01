David Bowie Tribute Day: Stefano Medioli "McEndoz" in "Slip away" per Rockol

Stefano Medioli partecipa al David Bowie Tribute Day allestito da Rockol oggi 10 gennaio 2021, nel quinto anniversario della morte dell'artista, con una sua cover di "Slip away".

Stefano Medioli, pianista, tastierista, arrangiatore, programmatore e compositore, diplomato in pianoforte e in musica jazz al Conservatorio "Arrigo Boito" di Parma, ha collaborato a lungo con i teatri, ha suonato in trio jazz, ha fatto parte dell'orchestra Parma Jazz Frontiere. Ha suonato nell'album "Lady to ladies" di Amii Stewart ed ha affiancato in tour Silvia Mezzanotte e Gianni Morandi, ha fatto parte (dal 2005 al 2009) dell'orchestra di "Domenica In, ed è stato stretto collaboratore di Giuni Russo, in studio e in concerto, come pianista, tastierista e programmatore (con lei ha pubblicato "Signorina Romeo", "Morirò d’amore", "Napoli che canta", "A casa di Ida Rubinstein" e "Armstrong 2018" in cui ha curato gli arrangiamenti).

Con il nome di McEndoz ha pubblicato cinque album di cocktail/lounge.