David Bowie Tribute Day: Roberto Cacciapaglia in "Starman" per Rockol

Roberto Cacciapaglia partecipa al David Bowie Tribute Day allestito da Rockol oggi 10 gennaio 2021, nel quinto anniversario della morte dell'artista; Cacciapaglia (pianoforte) con la Celestia Chamber Orchestra esegue un omaggio a David Bowie con la trascrizione per piano e orchestra di "Starman" (Auditorium Parco della Musica di Roma, Sala Petrassi, 9/5/2016).

Roberto Cacciapaglia nasce a Milano nel 1953. Si diploma in composizione presso il Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano, dove studia anche direzione d’orchestra e musica elettronica.

"Sonanze" (1974) è il suo primo disco, pubblicato da Rolf Ulrich Kaiser, editore della casa discografica tedesca OHR.

Il suo secondo album è "Sei note in logica" (1978) per voci, orchestra e computer, nell’esecuzione dell’Ensemble Garbarino.

Inizia a frequentare l’ambiente del pop/rock, producendo lavori di Ann Steel (1979: tutte le canzoni sono scritte da Cacciapaglia su testi di Giada Manca di Villahermosa), Gianna Nannini (1981), Giuni Russo, Ivan Cattaneo, Amanda Lear (1983), Alice (1985).



Scrive poi “Riconciliazione”, per pianoforte e strumenti, la cui prima esecuzione assoluta si tiene al Conservatorio di Milano.



"Generazioni del cielo" (1986) è il titolo dell’opera in due atti rappresentata in prima assoluta al Teatro Metastasio di Prato (1986), e pubblicata su disco lo stesso anno.

Nel 1992 pubblica l’album "Angelus Rock", per voci e gruppo strumentale; nel 1996 "Tra cielo e terra", in cui rinnova la collaborazione giovanile con Franco Battiato; nel 2001 "Arcana", nel 2003 "Tempus Fugit", nel 2005 "Incontri con l'anima", nel 2007 "Quarto tempo", nel 2009 "Canone degli spazi", nel 2010 "Ten Directions - Il lancio del pensiero", nel 2014 "Alphabet", nel 2015 "Tree of Life" (che contiene la “Tree of Life Suite”, composta per il night show dell’Albero della Vita – EXPO 2015, eseguita in concerto con l’Orchestra dell’Accademia Teatro alla Scala presso l'Open Air Theatre, per la celebrazione di EXPO 2015) e "Transarmonica", nel 2016 "Atlas", nel 2019 "Diapason" e nel 2020 "Days of Experience".



Molte sue composizioni ("Transarmonica", "Lamentazioni di Geremia", "Aurea Carmina", "Il segreto dell'alba", "Un giorno X", "Le mille e una notte", "Sintonia", "Dialoghi con Nessuno", “Odisseo, il senso dell’alba”, "Mai per Atzar", "Dissoluzione dell'aria", "Animals", "Appello alle Nazioni", “Salmo 4 - Preghiera della sera”, “Esercizi preparatori per la modifica degli eventi”, “Diagonal Mar”, “Rock angels”, “Mente radiosa”, "Ad vitam") sono state e sono eseguite e rappresentate in Italia e all'estero.