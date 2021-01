David Bowie Tribute Day: i Duel (Manzini-Popoli) in "The secret life of Arabia" per Rockol

Roberto Manzini - sax baritono, clarinetto, Logic in V-2 Schneider Tiziano Popoli – pianoforte, Korg MS10+50, Farfisa Professional 110, Sequencial Multitrak, Gem Rodeo 49, Casiotone MT-65, Casio SK-5 Grazie ad Arturo Popoli – orecchio critico. Trascrizioni e arrangiamenti by Duel.

I Duel partecipano al David Bowie Tribute Day allestito da Rockol oggi 10 gennaio 2021, nel quinto anniversario della morte dell'artista, con una loro cover di "The secret life of Arabia".

