David Bowie Tribute Day: Marco Remondini in "Space Oddity" / "Starman" per Rockol

Marco Remondini, sassofonista e violoncellista, scrive musica per teatro, danza... e per sé. Vince, nel 1991, il Jazz Contest, e nel 1999 vince il Recanati, con la Scraps Orchestra. Dal 1991 collabora in vari progetti con Gianluigi Trovesi, tra i quali un duo (TroveRemo). Ha con lui inciso vari CD (gli ultimi per l'ECM, in cui ha arrangiato parte del lavoro). Oltre ai già citati, ha condiviso il palco con Paolo Fresu, Gunter Sommer, Gianni Coscia, Fausto Beccalossi, Rudi Migliardi, Arturo Testa, Massimo Greco, Franco Battiato, Omero Antonutti, Gianni Franceschini, Paolo Rossi, Vincenzo Cinaschi, Alda Merini, Pietro Nuti, Adriana Innocenti, Lella Costa, Bebo Storti, Giuliano Brunazzi, Maurizio Donadoni, Piergiorgio Odifreddi, Valeria Solarino, Flavio Oreglio, Davide Riondino, Oreste Castagna, Ivana Monti, Laura Lattuada, il marionettista Giorgio Gabrielli, la compagnia di danza Ersilia Danza di Laura Corradi, la danzatrice Olivieri.

