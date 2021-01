David Bowie Tribute Day: Flavio Ferri (Delta V) in "We are the dead" per Rockol

Flavio Ferri (Delta V) partecipa al David Bowie Tribute Day allestito da Rockol oggi 10 gennaio 2021, nel quinto anniversario della morte dell'artista, con una sua cover di "We are the dead".

Compositore, produttore e sound engineer milanese (ma da anni di stanza a Barcellona), Flavio Ferri a 20 anni crea il suo primo studio di registrazione e inizia a comporre musiche per pubblicita’ per importanti brand nazionali.

E’ uno dei fondatori del Gruppo Delta V, 7 album all’attivo e moltissimi concerti in Italia e all’estero. Continua la sua carriera anche come produttore di vari artisti italiani e stranieri. Si trasferisce a Barcellona dove insieme a Fabrizio Rossetti fonda il progetto musicale Girls Bite Dogs. Assieme a Patrizio Rossetti fonda la casa di produzione video e società di publishing musicale Girl in a Suitcase con cui realizza anche un catalogo di musiche per il cinema e la pubblicità.



La sua carriera solista inizia nel 2020 quando il lockdown gli permette di lavorare sui suoi archivi: ad aprile 2020 pubblica 5 album strumentali in 5 giorni - "Fast Forward vol.1-5” - a cui segue il disco strumentale in 8D "Altered Reality". A fine 2020 pubblica il suo primo album di canzoni "Testimone di passaggio” con i testi di Luca Ragagnin (Subsonica) e le collaborazioni eccellenti con Gianni Maroccolo, Marco Trentacoste, Livio Magnini e molti altri.