David Bowie Tribute Day: i Miscellanea Beat in "The man who sold the world" per Rockol

I Miscellanea Beat partecipano al David Bowie Tribute Day allestito da Rockol oggi 10 gennaio 2021, nel quinto anniversario della morte dell'artista, con una loro cover di "The man who sold the world".

Gionata Costa: Violoncello, Wah, cori

Massimo Marches: Voci, Chitarre, Uke, Mandolino, Basso, Samples.

Nella musica classica trovare interpreti diversi che eseguono uno stesso brano è la regola. Nel jazz i musicisti danno agli standard un’impronta personalissima con la loro esecuzione. Proprio queste tipologie di approccio alla musica, più tipiche del jazz e della classica, sono una caratteristica del lavoro dei Miscellanea Beat, un duo nato nel 2011 dall’incontro tra Gionata Costa (violoncellista e membro fondatore dei Quintorigo) e Massimo Marches (apprezzato chitarrista e cantante delle Officine

Pan).



L’intenzione generale è quella di rivisitare brani pop, riproponendoli in una personale versione, talvolta apportando piccole variazioni, ma anche provando ad allontanarsi sensibilmente dall’originale, con una formazione “elettro-acustica”, che oltre a violoncello voce e chitarre vede l’utilizzo di effetti e campionamenti.

Dopo due anni dalla loro formazione e numerosi live alle spalle, decidono di mettere su disco il loro operato pubblicando nel 2013 “Within the Beatles” e l’anno seguente “Powerfluo- acoustic 80s”.

Negli ultimi anni i Miscellanea Beat si sono esibiti in molteplici contesti, grazie anche al line-up essenziale e alla scelta di un repertorio “pop”, sicuramente di facile ascolto, ma mai scontato.

Occasionalmente il duo collabora con gli artisti visivi Massimo Modula e Roberto Ballestracci, che in tempo reale “commentano” il concerto con immagini e disegni. Insieme a loro hanno realizzato anche una versione teatrale di “Within the Beatles”, un viaggio nel mondo dei “fab four”, tra musica immagini e letture tratte da “Summer of Love" di George Martin.