David Bowie Tribute Day: Carlo Guaitoli in "Life on Mars?" per Rockol

Carlo Guaitoli partecipa al David Bowie Tribute Day allestito da Rockol oggi 10 gennaio 2021, nel quinto anniversario della morte dell'artista, con una sua esecuzione di "Life on Mars?".

Carlo Guaitoli, pianista attivo come interprete classico nei più importanti centri europei, negli USA, Canada, Giappone, Cina, Sud Africa, si è esibito come solista con prestigiose orchestre, tra cui Israel Philharmonic Orchestra, Concertgebouw Chamber Orchestra, Tokyo Symphony Orchestra, Johannesburg Philharmonic Orchestra.



Musicista eclettico, da sempre coltiva l’interesse per i diversi linguaggi contemporanei e per l’improvvisazione. Nel corso degli anni collabora in veste di pianista, direttore d’orchestra o arrangiatore con artisti di estrazione eterogenea come Lucio Dalla, Antony Hegarty (Anonhi), Wim Mertens, Asaf Avidan, Alice, Carlo Boccadoro, Tamas Vasary, il Quartetto d’archi della Scala, Anne Ducros, Enrico Pieranunzi, Enrico Intra.



Ha registrato per Emi, Sony, Universal, Brilliant Classic. Diverse sue interpretazioni sono incluse nei film "Perduto Amor" e "Musikanten" di Franco Battiato e il suo pianoforte è protagonista nella colonna sonora del film "Padri e figlie" di Gabriele Muccino con le musiche di Paolo Buonvino.

Al 1993 risale il lungo e mai interrotto sodalizio con Franco Battiato, al fianco del quale appare fino ad oggi in tutte le principali produzioni discografiche e concertistiche in veste di pianista e direttore d’orchestra. Al suo fianco ha diretto prestigiose orchestre come la Royal Philharmonic Orchestra e l’English Chamber Orchestra.