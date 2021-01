David Bowie Tribute Day: Davide Ferrario in "Lazarus" per Rockol

Nato a Monselice (Padova), Davide Ferrario è produttore, musicista, cantante, DJ e fondatore del Frigo Studio. Ha collaborato con Franco Battiato, in studio e in concerto, per dodici anni, Dal 2013 è direttore musicale, producer, programmatore, chitarrista, tastierista e corista della band di Max Pezzali. Nel 2018 è stato direttore musicale, chitarrista e tastierista del "Max Renga Nek Tour". Lavora anche cone produttore e DJ deep house / electronic. Ha pubblicato l'EP "Lullabies", l'album "Drops", l'EP "Uoao", l'EP "End of an era", il singolo "Desert" (feat Dalai).

