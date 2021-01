David Bowie Tribute Day: i John Qualcosa in "Ragazzo solo ragazza sola" per Rockol

Il 2 dicembre 2016 pubblica il secondo disco “Bruciava tutto”, con la partecipazione di Omar Pedrini in una traccia del disco. Da luglio 2017 AmbraMarie è una voce di Radio Freccia con il programma “Electric Ladyland”, in diretta ogni sabato e domenica dalle 14 alle 16. Nel 2018 decide di rilanciare il side-project John Qualcosa, nato con Raffaele D’Abrusco (polistrumentista con il quale suona da 16 anni). Il 15 aprile 2020 esce il primo album dei John Qualcosa, intitolato “Sopravvivere agli amanti”, un omaggio a “Only Lovers Left Alive” di Jim Jarmusch. Il primo tour del duo lo porta a girare tutta Italia, fino ad arrivare sul palco del Collisioni Festival di Barolo nell’agosto 2019. AmbraMarie è sempre in tour con i suoi tre progetti: AmbraMarie, John Qualcosa e Surrealistic Pillow (un omaggio psichedelico al mondo degli anni '60/'70).

radiocroda.com. Nel 2016 conduce su Rock Tv “Italians Do It Better”, la trasmissione dedicata alla scoperta dei musicisti più interessanti del nostro Paese.

