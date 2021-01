David Bowie Tribute Day: Dardust in "Heroes" per Rockol

Dardust partecipa al David Bowie Tribute Day allestito da Rockol oggi 10 gennaio 2021, nel quinto anniversario della morte dell'artista, con una sua cover di "Heroes".

Dardust è Dario Faini, pianista italiano tra i più ascoltati al mondo con all’attivo 35 milioni di riproduzioni. La sua musica ha accompagnato eventi di richiamo internazionale come il Superbowl e l’NBA All Star Game. Come autore e produttore ha firmato numerosi grandi successi italiani, vantando un palmarés di oltre 40 dischi di platino. Come compositore, ha realizzato il primo progetto italiano di musica strumentale capace di unire il mondo pianistico minimalista all’attuale immaginario elettronico di matrice Nord Europea.



Come produttore e autore ha collaborato con i più importanti artisti italiani, tra cui Thegiornalisti, Fiorella Mannoia, Marco Mengoni, Fedez, Francesca Michielin, Annalisa, Luca Carboni, Jovanotti e Mahmood.



Dopo aver girato tutta l’Italia nel 2019 con il “LOST IN SPACE” tour, Dardust sarebbe dovuto tornare live da febbraio 2020 con lo “Storm and drugs live” con cui si sarebbe dovuto esibire in Italia e in Europa, ma il tour è stato rimandato.



Dopo il lockdown Dardust ha tenuto alcune esibizioni molto suggestive tra cui un inedito concerto in diretta streaming dall'area archeologica “La Cuma” in provincia di Fermo.

Il 15 maggio è uscita la sua prima collaborazione internazionale, “Prisma Dolce Vita feat. Lord Esperanza”, una nuova versione di “Prisma”, il primo singolo estratto da “S.A.D. Storm and Drugs”, frutto della collaborazione con il rapper francese Lord Esperanza.

Il 19 giugno viene pubblicato “Rückenfigur in the storm feat. Mori”,una nuova versione di “Rückenfigur” con la collaborazione di Mori, giovanissimo artista spagnolo.



A fine agosto viene pubblicato sulle piattaforme digitali, da Sony Music Masterworks e Artist First, "S. A. D. Piano solo”, l'EP che contiene la versione al piano di cinque brani di“S.A.D. Storm and drugs” e “Outside”, un nuovo pezzo inedito.

Ad ottobre 2020 "STURM I – Fear" viene utilizzato nel keynote annuale Apple trasmesso in streaming dallo Steve Jobs Theater di Cupertino, California.