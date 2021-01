David Bowie Tribute Day: Saturnino in "Life on Mars?" per Rockol

Saturnino partecipa al David Bowie Tribute Day allestito da Rockol oggi 10 gennaio 2021, nel quinto anniversario della morte dell'artista, con una sua cover di "Life on Mars?".

Saturnino (Ascoli Piceno, 1969) è considerato uno dei più talentuosi bassisti sulla scena internazionale. Esordisce discograficamente come solista nel 1995 con "Testa di basso", album che mette in luce un virtuosismo mai fine a se stesso, grande capacità compositiva ed eclettismo: nel disco Saturnino è autore di tutti i brani e si avvicenda al basso, alla batteria e alla chitarra. L’album riscuote notevoli consensi di critica e pubblico e la Verve, prestigiosa etichetta americana, lo include, unico artista italiano, nel suo catalogo.



"Testa di basso" non è la prima esperienza discografica di Saturnino. La sua collaborazione come bassista e coautore con Lorenzo Jovanotti data dal 1991. La forte sinergia che si instaura tra loro porterà alla realizzazione di brani di successo tra i quali "L’ombelico del mondo", "Penso positivo", "Salvami", "Baciami ancora", "Sabato", "Il Più Grande Spettacolo Dopo Il Big Bang". È inoltre il basso di Saturnino a costituire la base ritmica di "Il mio nome è mai più", brano inciso da Pierò Pelù, Jovanotti e Ligabue nel 1999 a sostegno di Emergency. Con Jovanotti Saturnino ha inciso ben sedici album, tra cui un doppio live. Come solista ha inciso: "Zelig" (1996), "SaTOURnino" (live, 1997), "Clima" (2000).



I suoi album fondono influenze che gli derivano da una cultura segnata dagli studi di musica classica (inizia a studiare violino all’età di cinque anni) e dalla passione per il funky, il jazz, il rock e l’hip hop.

Nel novembre del 2019 Saturnino firma un nuovo progetto musicale, in collaborazione con il produttore Pierpaolo Pieroni e con il chitarrista e produttore Davide Ferrario. Il progetto, realizzato per l’etichetta Rolover, consta di cinque nuovi brani di matrice elettronica su cui prevale, per contrasto, il basso solista di Saturnino.