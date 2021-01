David Bowie Tribute Day: Francesco Bianconi in "Heroes" per Rockol

Francesco Bianconi partecipa al David Bowie Tribute Day allestito da Rockol oggi 10 gennaio 2021, nel quinto anniversario della morte dell'artista, con una sua cover di "Heroes".

Estratto dallo spettacolo Forever Accade! registrato al Teatro Rossini di Pesaro il 18 dicembre 2020. Si ringrazia il Comune di Pesaro, il Teatro Rossini e AMAT per la gentile concessione. Il tour Forever Accade! è prodotto da Ponderosa music & art.

Francesco Bianconi (Montepulciano, 25 maggio 1973) è un musicista e scrittore italiano.

Dal 1997 canta, suona e scrive canzoni con il gruppo Baustelle.

Nel 2009 scrive con i Baustelle la colonna sonora originale del film "Giulia non esce la sera" di Giuseppe Piccioni, con Valeria Golino e Valerio Mastandrea; scrive e canta insieme a Valeria Golino la canzone "Piangi Roma" (titoli di coda del suddetto film) che vince in quell’anno il Nastro d’Argento come miglior canzone originale.



E’ autore di canzoni per altri interpreti (Irene Grandi, Paola Turci, Anna Oxa, Gianna Nannini, Chiara Civello, Eros Ramazzotti, Mario Venuti, Chiara Galiazzo).

Nel 2012 ha interpretato il giocatore di poker nel film "Workers: pronti a tutto" dell’amico regista Lorenzo Vignolo.

Nel 2017 Alessandro Michele lo ha convinto a sfilare e fare da testimonial per Gucci.

Sempre nel 2017 ha partecipato, componendo ed eseguendo dal vivo la colonna sonora, al reading televisivo di Alessandro Baricco "Furore", dal libro di John Steinbeck, andato in onda su Rai 3 in occasione della giornata mondiale delle vittime dell’immigrazione.



Nel dicembre del 2018 a Milano partecipa come voce narrante e cantante a "Pinocchio!", serata speciale del Festival "Contempo Rarities" dedicata alle musiche composte da Fiorenzo Carpi per lo sceneggiato Rai del 1972. Sono con lui Enrico Gabrielli e gli Esecutori di Metallo su Carta (sonorizzazione dello spettacolo) e Olimpia Zagnoli (disegni dal vivo).

Nel luglio 2019 partecipa a “Eneide, un racconto Mediterraneo”, rappresentazione teatrale ideata da Sergio Maifredi con la consulenza letteraria di Andrea Del Ponte e inserita nel programma dell’Estate Fiesolana, leggendo e commentando il Libro IX al Teatro Romano di Fiesole.



Ha pubblicato due romanzi: "Il regno animale" (2011, Mondadori) e "La resurrezione della carne" (2015, Mondadori).

Nell’ottobre del 2019 è uscito il suo libro di poesie e foto "I musicisti arrivano già stanchi negli hotel" (La Nave di Teseo).

Il 16 ottobre 2020 è uscito "Forever", il suo primo album solista, prodotto da Amedeo Pace (Blonde Redhead), e registrato ai Real World Studios di Bath, con la partecipazione di Thomas Bartlett, Michele Fedrigotti, Balanescu Quartet, Rufus Wainwright, Eleanor Friedberger, Kazu Makino, Hindi Zahra.