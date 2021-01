David Bowie Tribute Day: Lamine in "Space Oddity" per Rockol

Lamine (Viviana Strambelli) partecipa al David Bowie Tribute Day allestito da Rockol oggi 10 gennaio 2021, nel quinto anniversario della morte dell'artista, con una sua cover di "Space Oddity".

Viviana Strambelli inizia la sua carriera nel mondo dell’arte come attrice. Lavora al cinema con Ken Loach, Antonio Albanese, Valerio Binasco, Lucio Pellegrini. Prende parte a numerose serie televisive come "Questo nostro amore" e "Il Commissario Manara", trasmesse da Raiuno. Poi, la folgorazione per la musica. Si classifica terza all’edizione 2018 del talent per autori "Genova per voi", e dà il via al progetto Lamine. Nel 2019 è stato un anno particolarmente ha vinto il Premio della Critica e Miglior Interpretazione al Premio Bianca D’Aponte e il Premio Fabrizio De André, si è classificata terza al Premio Bindi, è stata semifinalista a Musicultura. Nel video è accompagnata al basso da Andrea Ciccorelli, alla chitarra da Flavio Galanti e al synth da Diana Tejera.