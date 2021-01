David Bowie Tribute Day: Diva in "Lady Stardust" per Rockol

I Diva partecipano al David Bowie Tribute Day allestito da Rockol oggi 10 gennaio 2021, nel quinto anniversario della morte dell'artista, con una loro cover di "Lady Stardust".

Il primo singolo dei Diva “Il paradiso su Retequattro” con il suo incedere synth-pop li aveva proiettati da perfetti sconosciuti nelle hotlist del mese; e il relativo video non era da meno, tanto che i Diva furono scelti come MTV Artist of The Week.

Dopo il singolo uscì l'album d'esordio dal titolo "Divadelica" (INRI, 2018), un disco di canzoni pop in italiano che strizzano l'occhio al dancefloor, tra gli anni '80 e la dance di oggi.



I Diva si sono fatti conoscere nel giro milanese in importanti eventi come la rassegna Festival Mix al Teatro Strehler e il Milan Pride di Porta Venezia, distinguendosi per i loro live bizzarri e travolgenti. E da Milano i Diva sono sbarcati a New York con l'Eurocrash Party al Secret Project Robot, club di richiamo per la scena alternativa di Brooklyn.

Anche del secondo singolo, "Divadelica", è stato realizzato un video, inserito nella fascia MTV New Zone di MTVMusic Italia.



Nel 2019 i Diva hanno partecipato a SuONO, compilation tributo a Yoko Ono, insieme ad artisti come MYSS KETA, I Camillas, Boosta dei Subsonica, Lucia Manca.

Attualmente Davide vive a Brooklyn. Ci saranno novità musicali dal suo "periodo newyorchese"? Mai dire mai.