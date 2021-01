David Bowie Tribute Day: LeLe Battista in "Strangers when we meet" per Rockol

LeLe Battista partecipa al David Bowie Tribute Day allestito da Rockol oggi 10 gennaio 2021, nel quinto anniversario della morte dell'artista, con una sua cover di "Strangers when we meet".

LeLe Battista, cantautore, musicista e produttore, nasce a Milano nel 1975. Voce e leader dei disciolti La Sintesi, con questi arrivò a calcare il palco di Sanremo con la canzone "Ho mangiato la mia ragazza".

Ha all'attivo 5 album, due con La sintesi ("L'eroe romantico" e "Un curioso caso") e tre come solista.

Nel 2009 è autore della colonna sonora per "Lo stallo", film di Silvia Ferreri.

Nel 2010 LeLe è parte, assieme a Megahertz e Gaetano Cappa, della resident band della trasmissione televisiva di Morgan "Invece no", in onda su Deejay Tv.

Nel 2011, sempre con Gaetano Cappa, è metà del duo Gigantevskij, la mini-band “inscatolata” della trasmissione televisiva quotidiana di Platinette "Good Evening", anche su Deejay Tv. .

Accompagna come musicista dal vivo Morgan nel tour che segue l’uscita di "Italian Songbook vol. 2".

Nel 2013 collabora alla realizzazione di "Sheepwolf", secondo album di Violante Placido, dopo aver diviso con lei il palco di "Nel mentre tour" di oltre 20 concerti nei quali i due artisti duettano su brani del repertorio di entrambi.

Nel 2014 ricopre il ruolo di producer musicale per "X Factor" lavorando a stretto contatto con Morgan, con cui ha un rapporto lavorativo da diversi anni.



Insegna canto e pianoforte in una scuola di musica per bambini e ragazzi affetti da disturbo autistico.

Dal 2011 gestisce a Milano "Le Ombre studio" centro di produzione musicale nel quale produce e realizza progetti musicali di vari artisti tra cui Violante Placido, Mauro Ermanno Giovanardi, Morgan, Gary Dourdan, Fabio Cinti, Alessandra Contini, Il fieno, I'm not a blonde, Martinelli, Lorenzo Palmeri, Margherita Zanin, La Scapigliatura.

Nel 2018 accompagna Mauro Ermanno Giovanardi nel tour de "La mia generazione".

Partecipa come musicista alla biennale di arte contemporanea del Lussemburgo, esibendosi in una performance musicale assieme al designer Lorenzo Palmeri presso il Mudam (museo di arte contemporanea del Lussemburgo).

Nel 2020 lavora come autore e produttore alla colonna sonora dello spettacolo teatrale "The last king of porn" di Alessandro Onorato.