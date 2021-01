David Bowie Tribute Day: Davide "Billa" Brambilla e Jacopo Ventura in "Time" per Rockol

Si è occupato di produzione e arrangiamenti e eventi live anche per Luca Ghielmetti, Massimo Priviero, Orchestra Fiati della Valtellina, Associazione musicale Gaudenzio dell’Oca, Pico Rama PierEnrico Ruggeri, Matteo Magni, Alberto "Napo” Napolitano, I Figli di Gianna, Maurizio "Gnola”, Jimmy Ragazzon, Livio Gaio; nel 2018 ha partecipato come musicista e aiuto maestro concertatore (di Andrea Mirò) alla “Notte della Taranta” a Melpignano, e nel 2019 e 2020 a due edizioni del programma RAI 1 "Una storia da cantare".

Nato a Gravedona nel 1973, studia tromba, pianoforte e fisarmonica al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Dopo aver insegnato musica in diverse scuole, inizia la sua attività di musicista e produttore nel 1999 con Davide Van De Sfroos, collaborando poi in studio e dal vivo con Enrico Ruggeri, Andrea Mirò, i Luf, Luigi Maieron, Niccolò Agliardi, Daniele Ronda, Gianni Morandi, i Decibel, Ruggero de I Timidi.

