David Bowie Tribute Day: Fabio KoRyu Calabrò in "Space Oddity" per Rockol

Fabio KoRyu Calabrò partecipa al David Bowie Tribute Day allestito da Rockol oggi 10 gennaio 2021, nel quinto anniversario della morte dell'artista, con una sua cover di "Space Oddity".

Fabio KoRyu Calabrò nasce a Bologna la notte di Halloween del 1960.

Fin dalla più tenera infanzia è serenamente tormentato da una necessità fisica di esternazione, cosa che lo ha portato va via a fare uso di tutti gli strumenti comunicativi della sua generazione, sia in pubblico che in privato. Architetto non praticante dal 1987 e monaco zen novizio dal 1985, continua

a scrivere canzoni e ad intrattenere, sul palco, in strada, ma anche in piccoli spazî privati, un pubblico sempre divertito.

Fra le tante passioni, quella per i Beatles,che ha generato quattro CD, tradotti in italiano per voce ed ukulele: "Albume Bianco", "Sergio Pepe e l'Orchestrina Cuori Solitari", "Rivoltella", "Abbi strada", grazie ai Dischi della Vetrocipolla. Parallelamente: il duo Pepìno Sasofòne & Fedèle Ukulèle, il trio Calabrò Coi Colibrì, il quartetto Orkestra Zbylenka, il neonato Circ'in'Cà, con Claudio Madia, oltre alla performance WaterMater, con Luca Calabrese e Lucia Schillaci.

Di recente uscita il libro: "La Trilogia del Cuore di K.", Edizioni Ephemeria.



Sempre reperibile presso almamusic il "Koryubolario". Tutto il resto è a disposizione su YouTube. Nella storia c'è anche un po' di televisione (dal Maurizio Costanzo Show a Zelig, passando per Seven Show e Videomusic), tanta radio (da Radiodue a Radiopopolare Network), incursioni teatrali (Da Linea S, tratto dagli "Esercizi di stile" di Raymond Quenau, con la regia di Luigi Scaringella, al ciclo di letture di Shakespeare in Piazza Erbe a Verona). Di tanto in tanto imbratta tele aforistiche.