David Bowie Tribute Day: Gobbi in "Changes" per Rockol

Gobbi, classe 1997, appassionato di cronaca sportiva e di musica, un apparentemente ordinario ragazzo dall’espressione imperturbabile che racchiude in sé la semplicità complessa di un musicista formato e di un cantautore scanzonato. Nel 2017, quando Gobbi lascia la provincia per trasferirsi nella metropoli milanese, le sue canzoni iniziano a prendere vita, passando dalla cameretta ai palchi della città e, a breve, diventeranno un disco.

