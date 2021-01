David Bowie Tribute Day: Aua in "Kooks" per Rockol

Aua partecipa al David Bowie Tribute Day allestito da Rockol oggi 10 gennaio 2021, nel quinto anniversario della morte dell'artista, con una sua cover di "Kooks".

Aua partecipa ventenne al Festival di Sanremo come cantante del gruppo pop Pincapallina (Sony). Nel 2004 è poi interprete nel progetto "icoN, un tributo a Nico" (Novunque) da una non convenzionale idea di Franco Zanetti. Collabora con gli svizzeri Table al brano elettro-minimal "Anticamere" (N3), il cui video è stato il punto di incontro, quasi casuale, di vite che si sarebbero intrecciate per molti anni, avvicinando Aua alla visual art. Ha poi co-scritto con Giovanni Ferrario e cantato la notturna "Beast" (Headquarter Delirium - Pocket Heaven Records/Warner) parte della colonna sonora del film di Carlo Virzì "I più grandi di tutti" (2011) e ha interpretato l'ironica "Bevo Sakè" (nell'album "Finchè la luce è accesa" di Hellzapop (2010 - Discipline/Venus). L’amore per le sonorità acustiche porta poi Aua alla realizzazione dell’album intimista "Martedì" (Tomobiki/Self 2011) con la partecipazione di amici musicisti tra cui la brasiliana Natalia Green Vasco e il norvegese Terje Nordgarden.

Gli anni successivi sono un intenso susseguirsi di avvenimenti personali e di incontri che solidificano la visione del mondo di Aua come un’alternanza di luci ed ombre, sorretta da un unico disegno che è la vita di ciascuno, come la si crea e come la si sceglie.

Due di questi incontri sono il visual designer e chitarrista Federico Donati (Killer Is Me, Natural Noise) e il songwriter irlandese Dave McAdam, con i quali forma il trio folk The Paw, sciolto dopo l’improvvisa scomparsa di Dave McAdam nel 2015. Seguono poi gli anni di scrittura e ricerca artistica che portano ora alla realizzazione, con Federico Donati (FD), del progetto di prossima uscita "Aua – Audio DiVision", nato dall’unione di musica e visual.