David Bowie Tribute Day: Alessandro Raina in "Where are we now" per Rockol

Alessandro Raina partecipa al David Bowie Tribute Day allestito da Rockol oggi 10 gennaio 2021, nel quinto anniversario della morte dell'artista, con una sua cover di "Where are we now".

David Bowie, il quinto anniversario della morte: leggi lo speciale.

David Bowie, il quinto anniversario della morte: tutte le cover realizzate per il Tribute Day di Rockol da artisti italiani



Alessandro Raina è nato a Voghera nel 1987. Dopo trascorsi da giornalista ha esordito nel 2003 come voce dei "Giardini di Mirò" con cui ha inciso "Punk not diet". Nel 2007 fonda gli "Amor Fou", tre album e una finale al premio Tenco per il disco dell'anno. Nel 2012 esordisce come autore con la hit "Tre cose" per Malika Ayane, cofirmando in seguito brani di successo fra cui "Riccione" dei TheGiornalisti, "Bologna è una regola" con Luca Carboni, "Il mondo prima di te" di Annalisa oltre a scrivere per Marco Mengoni, Francesca Michelin, Emma, Raphael Gualazzi, Mahmood, Elisa, TheKolors, Elodie, Chiara Galiazzo, Club Dogo, Gue Pequeno ed altri artisti italiani. Nel 2013 partecipa come chitarrista al tour di Colapesce. A XFactor 8 è stato il music producer di Mika.

Nella sua carriera ha partecipato a quasi mille concerti fra Italia e Europa, condividendo il palco con artisti come R.E.M., Beck, Lali Puna, Wilco, Interpol, Elbow, Verdena, The National.

Ha pubblicato un racconto sulla raccolta "Cosa volete sentire" edita da Minimum Fax. Tifa per troppe squadre e ama gli animali, ricambiato.