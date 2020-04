Gli Elbow, in versione acustica, ci ricordano quanto manca la musica dal vivo

In questo periodo in cui siamo senza concerti, capita - almeno a me - di pensare alle cose belle che ho visto dal vivo, e che mi mancano. Se devo dire il concerto più bello che ho visto nel 2019 è stato quello degli Elbow. Anzi, i concerti: li ho visti due volte. Ero andato al Lucca Summer Fest per vedere i New Order, ed era un "double bill" con gli Elbow che mi ha permesso di (ri)scoprire un gruppo che colpevolmente ho trascurato negli anni. In autunno, dopo l'uscita di "Giants of all sizes", sono ripassati da Milano e sono corso a rivederli. Una carica, una precisione nell'esecuzione, un'intensità rara: gli Elbow sono quel genere di band che non ha bisogno di altro: niente megaschermi, niente effetti speciali. Solo le canzoni. Non fraintendiamoci: amo anche gli show spettacolari e tecnologici, ma nel loro campo, quello degli show più puramente musicali, gli Elbow sono tra i migliori in circolazione.

"Live at The Ritz - An Acoustic Performance" è la testimonianza dello show di lancio di "Giants of all sizes", svoltosi nella loro Manchester. L'album viene ripubblicato in versione espansa con tre canzoni da questo show, pubblicato anche separatmente. Non è il primo album dal vivo della band: sulle piattaforem streaming ne trovate diversi - questo però è acustico.

Anche in questa versione "unplugged" la band non perde la complessità e l'originalità della struttura delle canzone, sia in quelle nuove (stupenda "Weightless") che in quelle classiche ("Empires" e soprattutto "Grounds for divorce", che poi alla fine è elettrica). Mancano alcuni classici-classici, soprattutto "One day like this" che forse suonerebbe un po' troppo euforica per questi tempi, esattamente come la copertina di "Giants of all sizes" sembra scattata ere fa, con tutta quella gente ammassata... Ma tant'è: usciremo a riveder le stelle, come diceva il poeta. E intanto c'è buona musica da ascoltare, e questo disco lo è. Forse un po' appesantito dagli intermezzi: si apre con una breve "Puttin' on the Ritz", il classico di Irving Berlin reso famoso da Fred Astaire, e ci sono diversi interventi del cantante Guy Garvey tra una canzone e l'altra, come succede nei concerti. Ma per il resto, per quanto breve, "Live at the ritz" offre 45 minuti di grande musica dal vivo.