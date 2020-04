Soul Asylum, il ritorno del rock anni '90

1992: "Runaway train" è una delle canzoni rock dell'anno. È il periodo d'oro del rock, anche sui media mainstream: la canzone ha successo grazie ad MTV, che passa a raffica un bel video che racconta di bambini scomparsi. La band ha una lunga gavetta alle spalle, arriva dalla scena punk di Minneapolis, la città di Replacements e Husker Du. Ma è l'unica di quel giro a sfondare: "Grave dancers union" è tre volte platino. Dave Pirner, con i suoi dreadlock biondi, è una star che esce con attrici famose, compare in film di Hollywood. Nel '93 la canzone vince il Grammy. Negli anni successivi però la band fatica a rimanere agli stessi livelli. Si accumulano sfighe, malattie e tutto si ferma.

2020: esce "Hurry Up And Wait": è il terzo disco della band in 8 anni. Ormai c'è solo Dave Pirner, dal 2012 se n'è andato pure il chitarrista Dan Murphy. Su Rockol non ce ne occupiamo dal 2006: "Silver lining" fu il disco del ritorno dopo 8 anni, e dopo la morte del fondatore Karl Mueller, sostituito da Tommy Stinson dei Replacements, che se n'è andato pure lui nel 2012. Il disco fu una mezza delusione.

"Hurry up and and wait" non suona male, invece: "The beginning" è rock americano d'antan, con un bel riff duro, e melodie. "Make her laugh" e "Here we go" provano a ricreare la magia di "Runaway train" con un mix di chitarre acustiche ed elettriche. C'è il folk di "Dead letter" e un accenno di punk in "Hopped up feelin". "Social butterfly" è una bella power ballad che riflette sul tempo che passa When I was younger I thought I would die/Now I'm a little bit older I still go out at night/ Need someone to talk to/Hope I say something right/ I go home alone/A social butterfly".

Già, il tempo passa anche per Soul Asylum e per questo genere di musica. Come moltre altre band, i Soul Asylum sono tornati a fare quello per cui sono conosciuti, e lo fanno dignitosamente. Certo, è tutto molto nostalgico: questa musica è decisamente poco attuale, e molto fuori dal tempo. Ma se la prendete per quello che è, va bene così: "Hurry up and wait" ha un bel suono e belle canzoni. Certe volte basta questo..