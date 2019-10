Il blues rock italiano dei Giuda, in vinile

di Redazione Vinyl

Una delle cosiddette “eccellenze italiane” esportabili ed esportate all’estero sono i Giuda, band capitolina in azione dal 2010 e giunta da non molto al traguardo del quarto album – che è uscito anche su vinile e per l’etichetta nientemeno che di Sua Eminenza Lee Dorrian (Cathedral, Napalm Death).

Al glam rock con inflessioni hard e punk dei dischi precedenti (caratterizzati ogni volta da un diverso peso, nel mix, delle singole componenti) i Giuda stavolta aggiungono un tocco inaspettato: un’anima che loro stessi definiscono protodisco e che aiuta a plasmare un sound che la band ama pensare radicalmente diverso rispetto a quanto proposto in precedenza.

CONTINUA A LEGGERE SU DEAGOSTINIVINYL.COM

Lato A

Overdrive

Space Walk

Interplanetary Craft

No Place To Hide

Space Go

Lato B

You’ve Got The Power

Cosmic Love

I’ve Had Enough

Ravers Rock

Junk