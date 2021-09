Rolling Stones, il video di "Living in the heart of love" (con omaggio a Charlie)

Una scritta sul cielo di Parigi: "Charlie is my darling". È un tributo a Charlie Watts, lo storico batterista della rock band britannica, scomparso lo scorso 24 agosto all'età di 80 anni, a chiudere il videoclip ufficiale di "Living in the heart of love", uno degli inediti dei Rolling Stones che saranno inclusi nella ristampa di "Tattoo you", in uscita il 22 ottobre. Mick Jagger e soci hanno pubblicato la clip oggi, dopo la partenza del tour, il primo senza il batterista (al suo posto c'è Steve Jordan).

Il video è ambientato a Parigi ed è in bianco e nero. Racconta le avventure di un gruppo di ragazzi tra locali, feste e serate in discoteca. La regia è di Charles Mehling, già al fianco di Emeli Sandé, Script, Kasabian e Anastacia. Le protagoniste sono le attrici Marguerite Thiam e Nailia Harzoune. Potete guardarlo qui sotto:.

La canzone è stata pubblicata lo scorso mese. Oltre a "Living in the heart of love", nel cofanetto della ristampa di "Tattoo you" ci saranno altri 8 inediti. Il box di "Tattoo You" continua la recente tradizione degli Stones di ristampare i loro album più classici con l'aggiunta di materiale inedito. Nel settembre dello scorso anno uscì una edizione ampliata del loro album del 1973 "Goats Head Soup" (leggi qui la recensione) con tre brani inediti. Così come, nel 2010, la ristampa di "Exile on Main Street" (leggi qui la recensione) conteneva dieci brani ripescati dai loro archivi sovraincisi e pubblicati per la prima volta.