Il primo concerto dei Rolling Stones senza Charlie Watts

Mick Jagger, Keith Richards e Ronnie Wood sono tornati sul palco per la prima volta dalla scomparsa di Charlie Watts. La band sarà in tour dal 26 settembre, ma ieri si è esibita al Gillette Stadium, a Foxborough, ovvero la casa dei New England Patriots: si è trattato di un concerto ad inviti organizzato dal proprietario della squadra di footbal Robert Kraft.

La band si è esibita in versione quartetto, con Mick, Keef e Ronnie accompagnati da Steve Jordan alla batteria in un set di 15 canzoni con "Let's Spend the Night Together" in apertura, "Troubles A-Comin'" (una cover che farà parte della ristampa di "Tatto you", mai suonata dal vivo), la prima esecuzione di "Living in a ghost town" e "19th Nervous Breakdown", che non veniva eseguita da 15 anni.

Mick Jagger ha condiviso sui social questo video ricordo dell'amico e collega scomparso:

questa la scaletta - Il tour degli Stones verrà inaugurato il prossimo 26 settembre a St. Louis, per poi proseguire alla volta di Charlotte, Pittsburgh, Nashville, New Orleans, Los Angeles, Minneapolis, Tampa, Dallas, Las Vegas, Atlanta e Detroit, per concludersi il 20 novembre ad Austin, nel Texas.