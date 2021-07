Rolling Stones: pronti nove brani per il box di "Tattoo You"

Conversando con il quotidiano britannico The Times il membro dei Rolling Stones Ronnie Wood ha rivelato che la band di Mick Jagger e Keith Richards ha in preparazione un cofanetto per celebrare il quarantesimo anniversario del loro album "Tattoo You". "Io e Mick abbiamo fatto nove nuovi brani per la riedizione di "Tattoo You"".



"Tattoo You" venne pubblicato nell'agosto del 1981 ed era in gran parte composto da outtake in studio registrati negli anni '70, con nuove parti vocali e strumentali aggiunte per completare i vari brani.

L'album, che include canzoni come "Start Me Up", "Neighbours", "Hang Fire" e "Waiting on a Friend", ebbe un grande successo ed è stato l'ultimo dei Rolling Stones a conquistare il primo posto della classifica negli Stati Uniti.

Un box di "Tattoo You" continuerebbe la recente tradizione degli Stones di ristampare i loro album più classici con l'aggiunta di materiale inedito. Nel settembre dello scorso anno uscì una edizione ampliata del loro album del 1973 "Goats Head Soup" ( leggi qui la recensione ) con tre brani inediti. Così come, nel 2010, la ristampa di "Exile on Main Street" ( leggi qui la recensione ) conteneva dieci brani ripescati dai loro archivi sovraincisi e pubblicati per la prima volta.Nella intervista rilasciata a The Times Ron Wood ha avuto modo di rivelare di essere entrato in studio di registrazione anche con i vecchi compagni dei Faces Rod Stewart e Kenney Jones per incidere del nuovo materiale , oltre a ricordare che è al lavoro ad un album tributo al bluesman Jimmy Reed.