Slipknot, all’asta come NFT un video logo con insetti che escono dalla bocca di Shawn Crahan

Alla lista di artisti che hanno deciso di immergersi nel mondo degli NFT, come - tra gli altri - Ozuna, Mike Shinoda, Grimes e Kings of Leon, oltre agli italiani Belladonna e Morgan che hanno recentemente scelto di presentare i loro nuovi brani come non-fungible token, si aggiunge ora il percussionista degli Slipknot Shawn "Clown" Crahan.

Il cofondatore della band heavy metal mascherata ha messo all’asta come NFT sulla piattaforma Zora un logo animato della sua serie di interviste per il sito del Knotfest, battezzata “Electric Theater”. La clip, come si può vedere nel tweet condiviso da Crahan e riportato più avanti, mostra il percussionista con indosso la sua maschera dell’era di “We are not your kind”, il più recente album dato alle stampe da Corey Taylor e soci, uscito il 9 agosto 2019, mentre insetti volanti fuoriescono dalla sua bocca. Il logo animato, inoltre, presenta una traccia audio originale composta dallo stesso Shawn Crahan per accompagnare le immagini in loop della clip.

This clip has been minted as an exclusive #NFT and will be retired from any future use.



The 1/1 piece features original audio and is currently up for auction through April 2nd on @ourZORA here: https://t.co/pR59pHjM5Y pic.twitter.com/FC5cl2uYYz — M. Shawn Crahan (@MShawnCrahan) March 30, 2021

Per aggiudicarsi l’asta e di conseguenza l’unica copia del video logo di “Electric Theater” in NFT, che - come si legge nel post pubblicato sui social - verrà ritirata per impedire qualsiasi utilizzo futuro, è possibile fare un’offerta entro il prossimo 2 aprile, giorno di chiusura dell’asta. La cryptovaluta virtuale con la quale è possibile partecipare all’incanto è l’Ethereum, la stessa valuta virtuale adottata dai Kings of Leon per la pubblicazione di “NFT Yourself” che conteneva una versione del nuovo album della band dei Followill, “When you see yourself”.

Lo scorso novembre Shawn Crahan ha confermato che gli Slipknot sono al lavoro su un nuovo album, facendo sapere che la formazione di Des Moines, Iowa, ha deciso di tenersi occupata durante questo periodo caratterizzato dall’emergenza Coronavirus lavorando su nuova musica.