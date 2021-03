La definitiva maturità dei Kings Of Leon

"I'm going nowhere, if you've got the time / I’m going nowhere, with you on my mind”, canta Caleb Followill in "Supermarket”, ottava traccia del nuovo album in studio dei Kings Of Leon, “When you see yourself”.

Le parole del brano, inizialmente pubblicato in versione acustica dal titolo "Going nowhere” a marzo 2020 e poi presentato con una nuova veste nell’ottavo disco della band dei Followill, sembrano raccontare del periodo attuale, del senso di solitudine e lontananza dagli affetti personali che lo caratterizza. Eppure, il testo della canzone è nato quando la pandemia da Coronavirus era un problema ancora sconosciuto, essendo stato scritto nel 2008, in un periodo di tristezza e riflessione per il cantante dei Kings Of Leon (“I'll never be whole again until I get clean”), che dopo anni ha trovato la forza per guardarsi indietro e recuperare un pezzo rimasto chiuso nel cassetto per oltre un decennio. Tutto il disco in cui è contenuta “Supermarket” - traccia dalle linee di basso marcate che si costruisce su una sezione ritmica incisiva - è nato prima della pandemia e trova l'intera formazione del Tennessee, e non solo il suo frontman, riflettere sul proprio passato, pur elaborando nuovi spunti sonori. Così la band, grazie alla consapevolezza acquisita negli anni e a un rinnovato entusiasmo, firma uno dei suoi album più validi.

Il ritorno dei quattro “ragazzi” di Nashville

Dopo aver scelto gli Henson Studios di Los Angeles per realizzare “Walls” del 2016, ovvero la loro settima prova sulla lunga distanza, quella della maturità, i Kings Of Leon sono tornati ai Blackbird Studios di Nashville per registrare il nuovo “When you see yourself”. In passato in questi studi la band dei Followill era riuscita a tirar fuori tutta la sua personalità, incanalata in “Because the times” del 2007, e aveva lavorato sul disco della sua consacrazione, contenente i singoloni "Sex on fire” e "Use somebody”, prima di presentare un album non proprio all’altezza delle aspettative lasciate dai precedenti dischi e tour sold-out - ovvero “Come around sundown” del 2010, registrato tra New York e Nashville.

Recuperata la loro genuinità con un buon “Mechanical bull” (2013) e aver perseguito con il cupo “Walls” un’idea di rinnovamento - pur senza uscire dai binari e scegliendo di tornare in California dove avevano registrato i primi lavori dal rock un po’ grezzo o da garage band degli inizi -, per il loro nuovo album i Followill hanno fatto ritorno in qualche modo a “casa” e, ripercorrendo la propria storia, hanno recuperato l’energia e il vigore degli inizi tanto quanto l’esperienza acquisita poi.

Per questo con “When you see yourself” la maturità di “Walls” si concretizza definitivamente. Il nuovo album dei Kings Of Leon, prodotto come il precedente da Markus Dravs, infatti, vede i tre fratelli e cugino Followill a proprio agio con loro stessi, oltre che rinvigoriti. I Followill da tempo non sono più i ragazzi con i capelli lunghi e i baffi di "Youth & young manhood” e la fase “arena rock” l’hanno vissuta appieno con “Only by the night”. Ma, come dimostrano le tracce "The bandit” - con quel riff di chitarra che entra in testa - e "Echoing” del nuovo disco, i Kings Of Leon hanno ancora quell’energia capace di soddisfare le aspettative dei fan e che dal vivo riuscirebbe a far scatenare la folla. .

I Kings of Leon nel 2021: onesti e consapevoli

In “When you see yourself” Caleb, Jared, Matthew e Nathan non pretendono di essere qualcosa che non sono o che non possono più essere, sono consapevoli di non essere più dei ragazzi ma padri di famiglia. Grazie alla loro onestà i Kings Of Leon possono permettersi ancora di divertirsi in tracce come “Stormy weather”, dal giro di basso un po’ funk, con Caleb Followill che canta: “Chasing through the night out there on your own / Find your souvenir and make your way back home”. In “Golden restless age” la voce del cantante emerge da un tappeto di chitarre elettriche, arricchito da synth e sostenuto dalla sezione ritmica, per affermare che “The golden restless age / And time won't turn the page / You’re only passing through a form of you / I look in your eyes and there's a rage / And time won't turn the page / It hits you headlong to go it alone”.

“When you see yourself” è un album fatto anche di brani più calmi e introspettivi come “100,000 people” o “Supermarket”.

Nel disco, inoltre, la band riflette sul passare del tempo e dell’età che avanza, a dimostrazione della sua maturità e consapevolezza. Nella ballad che chiude l’album, “Fairytale”, Caleb Followill canta: “It's getting good, real good at getting old”, prima di lasciarsi andare alla dichiarazione che fotografa la sua situazione attuale (il cantante è sposato con la modella Lily Aldridge dal 2011, con cui ha dato alla luce due figli): “I'll love you 'til the day is gone”. L'album - pubblicato il 5 marzo 2021 sia nei formati tradizionali e sulle piattaforme digitale che su NFT, portando i Kings Of Leon a essere il primo gruppo a pubblicare un proprio album in un formato di criptovaluta - presenta, inoltre, il carattere più riflessivo della formazione del Tennessee, oltre che la sua attenzione verso tematiche quali il cambiamento climatico, come testimonia il pezzo “Claire And Eddie”.

La canzone da ascoltare: “Time in disguise”

Una delle canzoni del disco da ascoltare, “Time in disguise”, trova i Kings Of Leon, insolitamente più saggi. Nel brano la band ripensa al proprio passato e il cantante, inizialmente accompagnato solo dalla chitarra, si interroga sulla vita passata sotto ai riflettori: “Grand occasion conversation / Light the crowded room / No one knows which way we're going / But we'll get there soon”. Quando il brano si alza, con una voce un po’ alla Eddie Vedder, finalmente del tutto chiara e comprensibile, Caleb Followill si chiede: “Close your еyes and what do you see? / Is it a man or masked machine? / Is thе world I belong to just a shade of light? / It’s just time in disguise”.

Con una veste più adulta e consapevole, con i loro testi descrittivi ma al contempo ambigui, i Kings Of Leon si presentano a loro agio ma coraggiosi e curiosi di aggiungere nuovi spunti al loro repertorio. E, cosa più importante, essendo liberi da qualsiasi aspettativa che in anni passati gli aveva tormentati, in “When you see yourself” i Followill sembrano davvero suonare per il piacere di fare musica.