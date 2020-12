Dai Calexico agli Zen Circus: ecco i video live di Rockol

Sul canale YouTube di Rockol (disponibile a questo indirizzo), oltre alle interviste e a tutti gli altri contenuti pubblicati, è disponibile una playlist che raccoglie i video live realizzati dagli artisti per Rockol. La selezione di filmati, raggiungibile a questo link e riportata più avanti, include - tra le altre cose - la clip che vede Joey Burns cantare e suonare un brano dal disco natalizio "Season shift" dei Calexico (leggi qui la recensione), uscito lo scorso 4 dicembre. “Non volevamo fare un disco natalizio classico, ma qualcosa di vario, dalla mentalità più aperta. Volevamo un natale inclusivo, per tutte le culture”, ha spiegato a Rockol Burns.

La playlist “I live di Rockol” include anche, tra gli altri, il video di “Appesi alla luna” degli Zen Circus, brano incluso nel più recente lavoro discografico della band pisana, “L’ultima casa accogliente” (leggi qui la nostra recensione).

Nella playlist trovano spazio anche il video di Ariete, in cui la cantautrice canta e suona per Rockol il singolo "Mille guerre" tratto dal suo nuovo Ep, e il filmato realizzato da Bonetti in cui presenta una versione di "Camionisti", canzone inclusa nel disco “Qui” e pubblicato lo scorso 27 ottobre. Molte altre clip, come quelle realizzate da - per fare qualche nome - Passenger, Jack Jaselli e La Scapigliatura, sono disponibili in “I live di Rockol”.

Ecco la playlist: