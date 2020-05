Steve Wynn in acustico: un grande cantautore tra Dylan, Lou Reed e Bill Callahan

La storia di Steve Wynn è da incorniciare e far studiare: negli anni '80 è il leader di una delle band rock americane più amate e stimate; ma a differenza di altri colleghi del periodo, implode fallendo il salto verso il mainstream. Lui si reinventa come solista, ma contemporaneamente tiene in piedi mille altri progetti paralleli, con musicisti a lui affini. Suona ovunque, e sempre con la stessa passione e la stessa carica di un tempo. Poi riforma la band degli anni '80 (i Dream Syndicate, ovviamente) e produce dischi al livello delle origini, se non meglio. L'ultimo è uscito un mese fa

La sua discografia è sterminata (e la trovate in larga parte sul suo sito, per pochi euro), con molti album venduti direttamente ai concerti, spesso fatti con una chitarra e via. Però in questa discografia mancava un album completamente acustico - la cosa che si avvicina di più è il suo secondo album da solo "Fluorescent" - di cui non a caso sono presenti un paio di pezzi in questo "Solo Acoustic Vol. 1"

La storia è semplice: Steve Wynn aveva in programma un tour acustico per questa primavera in America e per quest'autunno in Italia. È saltato tutto (nel nostro paese verrà recuperato nel marzo 2021), ma nel frattempo Steve aveva preparato un CD da vendere alle date, che ha deciso di mettere in vendita lo stesso, in digitale

E lo ha inciso con un modello di riferimento preciso: Bill Callahan.

Wynn ha raccontato di amare non solo la sua scrittura, ma il suo suono, il modo in cui suonano la sua voce e la sua chitarra. Così, in una pausa dal tour dei Dream Syndicate si è fermato ad Austin da Brian Beattie, il fonico di Callahan, e ha reinciso un po' delle sue canzoni.

Il risultato è stupendo. La forza delle canzoni di Wynn magari vi è nota, se lo conoscete: una scrittura classica e ma mai banale. Che qua risulta ancora di più, con la voce che ti arriva dritta e la chitarra acustica con un poco di riverbero che suona ancora più piena. "Solo Acoustic Vol. 1" si apre con "Manhattan Fault Line", che nei concerti spesso diventa una chiusura corale. Qua invece è solitaria e minimale, come tutto il disco. Che comprende poche delle canzoni più conosciute del suo repertorio (da quello dei DS c'è di nota c'è solo "Merrittville"). Ma poco importa.

"Solo Acoustic Vol. 1" è un album che sta tra Dylan, Lou Reed (per il tono caldo e quasi recitato di alcuni passaggi) e ovviamente Bill Callhan. Steve Wynn è uno dei grandi cantautori americani degli ultimi decenni e non è sbagliato metterlo al livello di questi nomi: questo album inaspettato lo dimostra. Si trova solo Bandcamp e vale tutti i soldi, e anche di più.