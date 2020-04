Il selvaggio abbandono dei Dream Syndicate

di redazione Vinyl

Un selvaggio abbandono. Un vortice da cui non si può e non si vuole uscire. Uno schiaffo in faccia ai codici della discografia. Il nuovo album della band statunitense è formato da cinque canzoni: la più corta, The Longing, sfiora gli otto minuti. Il singolo di lancio e di apertura del vinile, The Regulator, è un viaggio da venti minuti.

Il progetto, nella sua complessità, è un concentrato di musica d’avanguardia europea amata da Dennis Duck, di prog anni Settanta inseguito da Jason Victor, di suoni fuoriusciti dai collettivi di musica frequentati da Mark Walton, di voglia di osare di Chris Cacavas e della passione di Steve Wynn per l’electric jazz vintage.

