X, non fatevi spaventare dal termine “punk”: "Under The Big Black Sun" è grande rock a stelle e strisce si parla.

UNDER THE BIG BLACK SUN X Elektra Entertainment (Vinile) Powered by

di Redazione Vinyl

Exene Cervenka e John Doe. Una coppia che per i generi punk e americana è l’equivalente di Bonnie e Clyde o di Serge Gainsbourg e Jane Birkin.

Insieme a due personaggi che sono tutto tranne che gregari – il batterista DJ Bonebrake e il biondissimo guitar master rockabilly Billy Zoom (che ha suonato persino con Gene Vincent, per fare la gavetta) – formano gli X.

Nel 1982 la band taglia il traguardo del terzo album con questo Under The Big Black Sun, facendo il grande salto verso una major, la Elektra. A parte questo, il sound del gruppo è più compatto e convincente che mai: gli X sono i maestri indiscussi, in quel momento, di un punk poetico ed esuberante, che mescola la tradizione dei Sixties, l’energia delle sonorità più ruvide e un tocco di disperazione/maledettismo in puro stile beat generation.

Ad aiutarli, in veste di produttore, c’è ancora lui: Ray Manzarek, l’ex tastierista dei Doors, che già si è occupato dei due album precedenti.

CONTINUA A LEGGERE SU DEAGOSTINIVINYL.COM

Lato A

The Hungry Wolf

Motel Room in My Bed

Riding With Mary

Come Back To Me

Under The Big Black Sun

Lato B

Because I Do

Blue Spark

Dancing With Tears In My Eyes

Real Child Of Hell

How I Learned My Lessons

The Have Nots