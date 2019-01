di Redazione

Il 2018 è stato un anno importante per Ermal Meta: la vittoria al Festival di Sanremo, in coppia con Fabrizio Moro, con "Non mi avete fatto niente", il successo dell'album "Non abbiamo armi", un lungo tour che lo ha visto esibirsi anche al Forum di Assago, per la prima volta in carriera. Ora quel concerto diventa un disco dal vivo, a sigillare un anno da incorniciare: si intitola "Non abbiamo armi - Il concerto" e contiene la registrazione di una parte della tappa milanese del tour.

Da "Non abbiamo armi" a "Schegge", passando per "Vietato morire", "Molto bene, molto male", "Dall'alba al tramonto", "New York", "Ragazza paradiso", "Volevo dirti", "Mi salvi chi può", "9 primavere", "Le luci di Roma" e "A parte te". Senza dimenticare il duetto con Elisa su "Piccola anima", quello con Jarabe De Palo su "Voodoo love" e quello con Fabrizio Moro su "Non mi avete fatto niente". Le canzoni che Ermal Meta ha cantato sul palco del Forum ci sono quasi tutte. Completano la tracklist due brani inediti: "Un'altra volta da rischiare", in duetto con J-Ax, scelto come singolo apripista del disco dal vivo, e "Ercole".

Accanto al cd con la registrazione del concerto al Forum di Assago troviamo il cd di "Non abbiamo armi", il disco uscito lo scorso anno in concomitanza con la partecipazione di Ermal Meta al Festival di Sanremo. L'edizione deluxe, invece, contiene due cd dal vivo con la registrazione dell'intero concerto al Forum di Assago e il dvd dello stesso concerto.

Le sorprese per i fan non finiscono qui, però: a breve il cantautore darà il via al nuovo tour, stavolta nei teatri, accompagnato dagli GnuQuartet. E il 20 aprile tornerà ad esibirsi sul palco del Forum di Assago, per un nuovo concerto-evento.