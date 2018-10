È stato impegnato per tutta l'estate, da giugno fino ai primi di ottobre, con una fortunata tournée di quasi quaranta date. Ora Ermal Meta annuncia subito un nuovo tour. Stavolta nei teatri, in compagnia degli GnuQuartet, quartetto musicale che in passato ha avuto modo di esibirsi con Afterhours, Baustelle e La Crus. Il calendario comprende sedici date: partenza fissata per il 2 febbraio dal Teatro degli Arcimboldi di Milano, chiusura prevista per il 24 marzo al Teatro Colosseo di Torino. I biglietti per i concerti sono in prevendita da oggi, lunedì 22 ottobre. Raggiungiamo al telefono il cantautore per farci raccontare questo nuovo progetto: "Sono in studio, ma mi prendo una pausa", dice, rispondendo, "sto lavorando a delle cose nuove. Ma così, giusto per sperimentare, per cercare nuovi suoni".

Dopo il successo del tour estivo, Ermal Meta avrebbe potuto annunciare un tour tutto nei palasport, invece ha preferito puntare su una dimensione più intima come quella dei teatri: ""Quella dei palasport, magari, la riserviamo al seguito", spiega, "il fatto è che volevo fare un percorso in teatro, provare a fare qualcosa con un suono diverso. Non voglio necessariamente il palazzetto. A me interessava fare un percorso sonoro che avesse una precisa identità, una precisa matrice. E volevo farlo in teatro. Poi quando ho visto gli GnuQuartet dal vivo ho detto: 'Ok, voglio loro'". È successo lo scorso luglio a RisorgiMarche, il festival organizzato nelle zone delle Marche colpite dal terremoto del centro Italia del 2016: "Loro suonavano insieme a Simone Cristicchi. Era già un annetto che avevo in mente di fare questo tour nei teatri, ma mi ero detto di aspettare un attimo e di concentrarmi sul tour estivo".

Così Meta ha parlato al quartetto composto da Raffaele Rebaudengo (viola), Francesca Rapetti (flauto), Roberto Izzo (violino) e Stefano Cabrera (violoncello) del progetto che aveva in mente: "Loro sono stati entusiasti, da subito", racconta il cantautore, "abbiamo ascoltato i pezzi insieme, li abbiamo selezionati. Solo nei miei dischi da solista ci sono trenta canzoni, alle quali vanno aggiunte venti canzoni di La Fame di Camilla e qualche cover che mi piace suonare. Alla fine abbiamo deciso di selezionare, tra tutti questi, trenta pezzi su cui lavorare. Anche per cercare di variare un po' la scaletta. Oh... Non farò trenta pezzi tutte le sere! Secondo me c'è tutto quello che dovrebbe esserci".

Tra un mese cominceranno le prove. Agli arrangiamenti stanno lavorando gli GnuQuartet (poi Meta integrerà eventualmente le sue parti al lavoro del quartetto): "Loro sono polistrumentisti, suonano un po' di tutto. Sono un quartetto che suona da band". Sulle canzoni in scaletta e su eventuali sorprese il cantautore non si sbottona più di tanto: "Saranno trenta canzoni, tutte riarrangiate, con delle vesti completamente diverse rispetto alle versioni originali. Avevo in mente di fare un paio di cover, una dei Muse e una dei Radiohead. Ma vedremo, c'è tempo per lavorarci", anticipa. Il progetto dovrebbe poi diventare un cd o dvd dal vivo: "Sto pensando di registrare, di fare qualcosa". Intanto arriva il videoclip del nuovo singolo, "9 primavere": lo trovate di seguito - più sotto, invece, le date del tour di Ermal Meta con gli GnuQuartet.

2 febbraio - Milano, Teatro degli Arcimboldi4 febbraio - Napoli, Teatro Bellini5 febbraio - Pescara, Teatro Massimo11 febbraio - Catania, Teatro Metropolitan12 febbraio - Palermo, Teatro Al Massimo15 febbraio - Reggio Emilia, Teatro Valli16 febbraio - Trento, Auditorium Santa Chiara25 febbraio - Roma, Sala Santa Cecilia6 marzo - Bari, Teatro Petruzzelli8 marzo - Montecatini Terme (PT), Teatro Verdi9 marzo - Assisi (PG), Teatro Lyrick12 marzo - Venezia, Teatro Goldoni18 marzo - Trieste, Teatro Rossetti20 marzo - Lugano, Palazzo dei Congressi23 marzo - Genova, Teatro Carlo Felice24 marzo - Torino, Teatro Colosseo